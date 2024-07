Eine Frau musste mindestens eineinhalb Stunden in der Sommerhitze in einem Aufzug am S-Bahnhof Lochhausen ausharren, bevor sie aus ihrer Lage befreit werden konnte. Am Dienstagvormittag blieb der Lift zwischen zwei Ebenen stehen, die Frau drückte den Notruf. Doch sowohl Mitarbeiter der Bahnsicherheit als auch eine Aufzugfirma scheiterten daran, den Lift wieder in Gang zu setzen.