Das Restaurant „Pfundig“ am Goetheplatz ist durch einen Schwelbrand am Montagmorgen schwer beschädigt worden. „Das ist ein Komplettschaden“, sagt Wirt Matthias Jaist.

Die Einsatzzentrale wurde der Polizei zufolge gegen 7 Uhr verständigt. Als sie eintraf, war die Feuerwehr bereits damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Zu diesem Zweck wurde die Lindwurmstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Laut Matthias Jaist war ein technischer Defekt an der Theke im Gastraum Auslöser des Ganzen, ein Schwelbrand an einer Spülmaschine. Die Polizei hatte zunächst von einem Brand in der Küche gesprochen. Der Schaden soll zwischen 100 000 und 300 000 Euro liegen.

Das „Pfundig“ bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wie lange die Renovierung dauern wird, kann der Wirt noch nicht sagen, er rechnet aber mit „ein paar Wochen“. Aufgeben will Jaist nicht: „Wir machen auf alle Fälle weiter.“