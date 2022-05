Eine Frau muss nach dem Feuer in Laim schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. In Schwabing hat ein Paar dagegen Glück - und verdankt dem Nachbarn womöglich sein Leben.

Sechs Bewohner eines Hauses für betreutes Wohnen in Laim sind bei einem Brand verletzt worden. Eine Matratze in einer Wohnung habe Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 20 Menschen wurden am Samstag gerettet. Die Bewohnerin der Wohnung kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf weitere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls in der Klinik versorgt.

In Schwabing hat es in der Nacht auf Sonntag ebenfalls gebrannt - und ein Mann hat seinen Nachbarn vermutlich das Leben gerettet. Das Feuer war auf dem Balkon ausgebrochen. Das schlafende Paar wurde vom Nachbarn aufgeweckt und nach draußen gebracht. Die Bewohner des Hauses meldeten den Brand, der sich schon auf die Wohnung und den Balkon darüber ausgedehnt hatte. Als die Feuerwehr eintraf, war das Gebäude bereits geräumt. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung des Paares ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und Schadenshöhe sind in beiden Fällen noch unklar.