Ein siebenjähriger Bub aus Sendling ist am Mittwochabend von der Feuerwehr aus einem Papiercontainer befreit worden. Das Kind hatte sich beim Spielen versehentlich selbst eingesperrt.

Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, ging gegen 18.30 Uhr ein eher ungewöhnlicher Notruf bei der integrierten Leitstelle ein. Zwei Jungs hatten im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Implerstraße miteinander gespielt. Einer der beiden war dabei in einen Papiercontainer geklettert. Unglücklicherweise fiel plötzlich der Deckel herunter – und direkt ins Schloss.

Der Freund des Jungen versuchte zunächst, diesen zu befreien. Als ihm das nicht gelang, rief er zunächst die Mutter des Eingesperrten sowie einen Nachbarn zu Hilfe. Diese schafften es jedoch ebenfalls nicht, die Tonne zu öffnen und alarmierten die Feuerwehr, die daraufhin mit einer Spitzzange anrückte. So konnte der Siebenjährige schnell befreit werden.

Angst schien das Kind nach Einschätzung der Einsatzkräfte nicht gehabt zu haben. Er sei sehr entspannt gewesen, berichtete ein Sprecher. Während des Einsatzes habe er neugierig aus dem Container gelugt. Auch Verletzungen trug der Siebenjährige durch den Sturz in die Tonne nicht davon.