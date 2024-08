Eine Frau hat sich beim Kerzengießen in München Verbrennungen an Händen, Gesicht und Brust zugezogen. Das Wachs für die Kerzen geriet am Sonntag in einem Topf auf dem Herd in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die 54-Jährige versuchte, die Flammen mit einer Decke zu ersticken, habe auch ihre Kleidung Feuer gefangen.