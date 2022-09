Charlie kann wieder wedeln: Am Sonntagabend hat sich der Hund einer älteren Dame an der S-Bahnstation Isartor in eine missliche Lage gebracht. Er klemmte sich an einer Rolltreppe den Schwanz ein. Andere Fahrgäste bemerkten dies, stoppten die Rolltreppe und verständigten die Feuerwehr. Die rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an, konnte das Tier aber nur mit Hilfe eines Brecheisens befreien. Derweil kümmerten sich die Einsatzkräfte und Passanten um die unter Schock stehende Besitzerin. Die konnte nach 20 Minuten ihren Charlie wieder in die Arme schließen und mit der S-Bahn die Heimreise antreten.