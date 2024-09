Fitness ist alles – auch für die Feuerwehr. Bei der Wettkampfserie „FireFit Championships“ bewältigen Feuerwehrleute einen kräftezehrenden Parcours – und kämpfen gegen einen negativen Trend an.

Von Patrik Stäbler

Die offenbar bewusstlose Person liegt am Boden, Arme und Beine von sich gestreckt. Samuel Glatschke beugt sich über sie und schlingt seine Arme um den reglosen Körper. Der 27-Jährige trägt Helm, Maske und Schutzkleidung, auf seinem Rücken prangt der Schriftzug „Berufsfeuerwehr München“. Nun wuchtet Glatschke den Bewusstlosen in die Höhe und schleift ihn gut 20 Meter bis ins Ziel, wo er rücklings in ein Schaumstoffkissen plumpst – völlig entkräftet.