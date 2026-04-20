Ein Junge ist am Samstagnachmittag im nördlichen Teil des Englischen Gartens in München bis zur Hüfte in einem Sumpfloch stecken geblieben, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Zur Befreiung des Zehnjährigen waren acht Einsatzkräfte nötig, mit einer Rettungsleine zogen sie das Kind aus dem Schlammloch, das sich zwischen Isarring und Gyßlingstraße befindet, auf der Höhe des Rücklaufs des Eisbachs in die Isar.