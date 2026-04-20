Zum Hauptinhalt springen

RettungseinsatzZehnjähriger steckt in Sumpfloch im Englischen Garten fest

Der Englische Garten in München: Im Teil weiter nördlich steckte das Kind in einem Matschloch fest (Symbolfoto).
Der Englische Garten in München: Im Teil weiter nördlich steckte das Kind in einem Matschloch fest (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Die Feuerwehr wird zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Junge muss aus dem Schlamm befreit werden.

Ein Junge ist am Samstagnachmittag im nördlichen Teil des Englischen Gartens in München bis zur Hüfte in einem Sumpfloch stecken geblieben, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Zur Befreiung des Zehnjährigen waren acht Einsatzkräfte nötig, mit einer Rettungsleine zogen sie das Kind aus dem Schlammloch, das sich zwischen Isarring und Gyßlingstraße befindet, auf der Höhe des Rücklaufs des Eisbachs in die Isar.

Der Junge hatte sich vorher aus dem aufgeweichten Boden nicht selbst befreien können, seine Aufsichtsperson hatte die Feuerwehr alarmiert. Das Kind blieb unverletzt – und selbst die Schuhe verschlang das Schlammloch nicht.

© SZ/dpa/tbr - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

FC Bayern gegen VfB Stuttgart
:Massenschlägerei vor Allianz-Arena: Mehr als 500 VfB-Ultras in Gewahrsam genommen

Anhänger des VfB Stuttgart sollen etwa zwei Stunden vor Anpfiff Bayern-Fans angegriffen haben. Als die Polizei dazwischengeht, werden acht Beamte verletzt.

Von Stephan Handel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite