Dass Feuerwehrleute regelmäßig Katzen von Bäumen retten, das weiß man. Aber natürlich haben Katzen kein Monopol darauf, sich selbst in Gefahr zu bringen - das schaffen auch andere Tiere. Und so gelang es einem putzigen Eichhörnchen am Donnerstag, sich auf einem Münchner Balkon derart hoffnungslos in einem kleinen Netz zu verfangen, dass es von einem furchtlosen Brandbekämpfer befreit werden musste.