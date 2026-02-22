Der Großbrand vom Freitag in der Nähe des Deutschen Theaters in der Schwanthalerstraße geht auf einen Roller- oder Fahrrad-Akku zurück, der beim Laden in einer Wohnung explodierte. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Das Feuer hatte sich von der Wohnung im dritten Obergeschoss aus, in der weitere Akkus lagerten, rasch ausgebreitet. Die Feuerwehr rettete zahlreiche Menschen mit einer Drehleiter oder mit Fluchthauben durch das Treppenhaus.