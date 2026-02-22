Der Großbrand vom Freitag in der Nähe des Deutschen Theaters in der Schwanthalerstraße geht auf einen Roller- oder Fahrrad-Akku zurück, der beim Laden in einer Wohnung explodierte. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Das Feuer hatte sich von der Wohnung im dritten Obergeschoss aus, in der weitere Akkus lagerten, rasch ausgebreitet. Die Feuerwehr rettete zahlreiche Menschen mit einer Drehleiter oder mit Fluchthauben durch das Treppenhaus.
Ein 22-jähriger Student aus der Brandwohnung wie auch ein 21-, ein 24- und ein 29-Jähriger aus dem Haus kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Einige Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar, die Polizei schätzt den Gebäudeschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.