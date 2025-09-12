Beim missglückten Löschversuch eines Fettbrandes sind am Donnerstag drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Der 50 Jahre alte Koch einer Sportgaststätte in Sendling hatte gegen 17 Uhr kurz die Küche verlassen, woraufhin offenbar Essen auf dem Herd anbrannte. Als der Koch den Rauch bemerkte, eilte er mit einem 41 Jahre alten Mitarbeiter zurück in die Küche. Gemeinsam wollten sie das durch erhitztes Öl entstandene Feuer löschen – ungeschickterweise mit Wasser. Die dadurch verursachte Verpuffung setzte die gesamte Küche in Brand.

Der 27 Jahre alte Platzwart der Sportanlage holte die beiden Männer schließlich aus dem Gebäude: Der Koch erlitt Verbrennungen im Gesicht und an den Armen, der Mitarbeiter Brand- und Rauchverletzungen, beide wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Platzwart kam mit einer leichten Rauchvergiftung davon. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Gegen den Koch wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt, weil er nicht auf die Essenszubereitung aufgepasst hat.