Zwei Brände hat die Feuerwehr am Samstag gelöscht. In der Leifstraße in Obergiesing fing gegen 13.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Blumenkübel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Feuer. Die Flammen erfassten auch die darüberliegende Wohnung und den Dachstuhl. Der Schaden liegt bei etwa einer halben Million Euro, verletzt wurde niemand. Gegen 16.50 Uhr brannte es dann in der Welfenstraße in der Au. Bei einem Streit mit seiner 50 Jahre alten Mutter steckte ein 23-Jähriger den Balkon ihrer Wohnung an. Von dort aus griffen die Flammen auf das Wohnungsinnere über. Nach der Flucht ins Freie ging der Streit weiter, wobei der Sohn seiner Mutter in den Bauch trat und daraufhin türmte. Als er abends zurückkehrte, rief die Mutter die Polizei, die den aggressiven Filius festnahm.