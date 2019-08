12. August 2019, 16:00 Uhr Ramersdorf Feuerwehr rettet 14 Menschen und wird von Autofahrer beschimpft

Die Münchner Feuerwehr hat am Sonntag 14 Menschen - darunter drei Kinder - aus einem total verqualmten Haus an der Anzinger Straße gerettet.

Als die Feuerwehrleute am Brandort in Ramersdorf eintrafen, standen mehrere Menschen hilferufend an den Fenstern.

Ein Autofahrer, der wegen des Noteinsatzes nicht schnell genug aus seiner Einfahrt kam, beleidigte die Retter als "Affenköpfe".

Von Martin Bernstein

Münchner Feuerwehrleute haben am Sonntagmittag 14 Menschen, unter ihnen drei Kinder, aus einem total verqualmten Haus an der Anzinger Straße gerettet - und haben sich dafür auch noch beschimpfen lassen müssen. Ein Autofahrer, der wegen des Noteinsatzes nicht schnell genug aus seiner Einfahrt kam, beleidigte die Retter als "Affenköpfe". Die Quittung dafür bekam er umgehend: eine Anzeige.

Der Brand war gegen 13 Uhr im Treppenhaus des dreistöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Irgendjemand hatte einen dort abgestellten Kinderwagen angezündet. Ob absichtlich oder versehentlich - etwa durch eine achtlos weggeschnippte Zigarettenkippe - müssen die Ermittlungen der Brandexperten vom Kriminalkommissariat 13 noch zeigen. Die Folgen waren jedenfalls dramatisch. Als mehrere Bewohner des Hauses die Feuerwehr alarmierten, drang bereits Rauch in ihre Wohnungen ein. Sie hätten keine Möglichkeit zur Flucht, berichteten die vom Rauch Eingeschlossenen. Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, standen mehrere Menschen hilferufend an den Fenstern. Mehrere Passanten hatten derweil schon begonnen, mit einem Gartenschlauch das Feuer im Treppenhaus zu bekämpfen.

Zwei Trupps der Berufsfeuerwehr drangen mit schwerem Atemschutz in das Haus vor. Acht Bewohner wurden über die Drehleiter, vier mit Fluchthauben durchs Treppenhaus gerettet. Zwei weitere konnten ohne Hilfsmittel ins Freie geführt werden. Wegen des starken Rauchs mussten alle Wohnungen des Ramersdorfer Hauses von der Feuerwehr geöffnet und kontrolliert werden. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Mehrparteienhaus entraucht. Von den 14 Geretteten wurden sieben vom Rettungsdienst behandelt und fünf von ihnen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Münchner Kliniken transportiert. Unter den Verletzten waren auch drei Kinder. Das Haus war nach Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr zunächst unbewohnbar. Alle Hausbewohner konnten jedoch vorübergehend bei Bekannten oder Verwandten unterkommen.

Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen.