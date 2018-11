29. November 2018, 19:15 Uhr München Feuerwehr befreit Finger

Im Berufsalltag lauern Risiken, wo man sie nicht vermuten würde: Diese schmerzhafte Erfahrung machte am Donnerstag die Angestellte eines Discounters in Neuhausen-Nymphenburg. Bei dem Versuch, den Becherauswurf des Kaffeeautomaten zu putzen, klemmte sich die Frau die Finger so unglücklich ein, dass ein Kollege die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte mussten das Gerät nach eigenen Angaben mit Gewalt aufbrechen, um die Finger zu befreien. Die taten zwar weh, waren aber nicht ernsthaft verletzt.