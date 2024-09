Gleich zwei Baukräne drohen am Mittwoch in München umzufallen: einer in der Innenstadt, einer in Pasing-Obermenzing. Am Vormittag hatten zunächst Arbeiter auf einer Baustelle in der Münchner Altstadt festgestellt, dass es Probleme mit dem Fundament gab, auf dem ein Hochkran steht. Die Baustelle befindet sich gegenüber dem Hotel Mandarin Oriental an der Neuturmstraße. Die Arbeiter verständigten die Feuerwehr und begannen dann mit deren Höhenrettern, das Gerät abzubauen. Dies soll mindestens bis in den frühen Abend dauern. Ein großer Bereich der Altstadt wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch Wohnungen seien evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.