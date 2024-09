Wegen eines Baukrans, der umzufallen droht, ist am Mittwoch in der Münchner Altstadt ein großer Bereich für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Auch Wohnungen seien evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Am Morgen hatten Arbeiter auf der Baustelle gegenüber dem Hotel Mandarin Oriental an der Neuturmstraße festgestellt, dass es Probleme mit dem Fundament gab, auf dem der Hochkran steht. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr und begannen dann mit deren Höhenrettern, das Gerät abzubauen. Dies soll mindestens bis in den frühen Abend dauern.

Ob der unsichere Stand des Krans mit den dauerhaften Regenfällen der vergangenen Tage und dem daraus resultierenden durchweichten Erdreich zu tun hat, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen.

Erst in der vergangenen Woche war auf derselben Baustelle ein Gerüst in die Baugrube gestürzt, als mehrere Beschäftigte einen Treppenturm mithilfe eines Baukrans versetzen wollten. Dabei fiel das Gerüst aus etwa fünf Metern Höhe in die Baugrube. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt. Da das Treppengerüst der einzige Weg in die 15 Meter tiefe Baugrube war, mussten die Einsatzkräfte per Baukran zu dem Verletzten hinabgelassen werden. Am Samstag war in Bogenhausen ein Kran auf zwei Wohnhäuser gestürzt.