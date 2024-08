Auf das Protestcamp der Pro-Palästina-Bewegung in München wurde offenbar ein Brandanschlag verübt. Polizei und Feuerwehr bestätigen auf Nachfrage, dass in der Nacht auf Freitag an dem Zeltlager vor der Ludwig-Maximilians-Universität gegen 0.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen war. Bei dem Brand sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.