Bei einem Wohnungsbrand in Milbertshofen, an der Ecke Schleißheimer und Neustifter Straße, ist am Freitagabend eine Person verletzt worden. Acht weitere Menschen wurden zumindest medizinisch betreut, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Über ihren genauen Zustand war zunächst nichts bekannt. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen und hatte sich rasch auf die ganze Wohnung ausgedehnt und sich zu einem "absoluten Vollbrand" entwickelt, wie der Sprecher sagte.