Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in der Lerchenau ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mann verletzt worden. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, sei der 61-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr war gegen Mitternacht alarmiert worden. Als sie am Einsatzort in der Detmoldstraße eintraf, standen mehrere Baucontainer sowie eine Holzbaracke in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der 61-Jährige den Einsatzkräften selbständig entgegengekommen, er habe sich beim Brandausbruch in einem der Container befunden.

Durch einen massiven Löscheinsatz sei die Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Betriebe verhindert worden, hieß es seitens der Feuerwehr weiter. In der Nähe des Einsatzortes befindet sich auch ein Tanklager. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden.