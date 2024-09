Bei einem Zimmerbrand im Kiem-Pauli-Weg in Laim haben sich am Donnerstag zwei Bewohner unverletzt retten können – zwei ihrer insgesamt acht Katzen konnten von der Feuerwehr allerdings nur tot geborgen werden. Einige Katzen wurden von den Einsatzkräften noch am Ort mit Sauerstoff versorgt, ehe sie zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik transportiert wurden. Auch ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus: Eine Katze hatte ihn bei der Rettungsaktion gebissen.