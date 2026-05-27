Victor Görgey fällt auf. Er sticht aus 30, 40 Metern Entfernung unter den vielen bunt gekleideten Menschen hervor. Das liegt nicht nur an der großen schwarzen Fahne des Münchner Löwen Clubs (MLC), die er in den Händen schwenkt.
FetischWenn die Klamotte das Leben verändert
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Victor Görgey ist „Bavarian Mr. Fetish“. Welche besondere Bedeutung für ihn Kleidung hat, die sich wie Gummi anfühlt, und wieso Fetisch mehr umfasst als eine sexuelle Komponente.
Von Johanna Feckl
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