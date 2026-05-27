Zum Hauptinhalt springen

FetischWenn die Klamotte das Leben verändert

Lesezeit: 6 Min.

Für sein Ehrenamt als „Bavarian Mr. Fetish“ ist Victor Görgey zu Gast auf vielen Veranstaltungen – hier hält er eine Rede in München am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit“.
Für sein Ehrenamt als „Bavarian Mr. Fetish“ ist Victor Görgey zu Gast auf vielen Veranstaltungen – hier hält er eine Rede in München am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit“. Robert Haas

Victor Görgey ist „Bavarian Mr. Fetish“. Welche besondere Bedeutung für ihn Kleidung hat, die sich wie Gummi anfühlt, und wieso Fetisch mehr umfasst als eine sexuelle Komponente.

Von Johanna Feckl

Victor Görgey fällt auf. Er sticht aus 30, 40 Metern Entfernung unter den vielen bunt gekleideten Menschen hervor. Das liegt nicht nur an der großen schwarzen Fahne des Münchner Löwen Clubs (MLC), die er in den Händen schwenkt.

Zur SZ-Startseite

Queere Stadtgeschichte
:Unterwegs mit dem Gay Guide von München

Was ist eine „Klappe“, wofür stand die rosa Liste früher und was hat Freddie Mercury mit dem Glockenbachviertel zu tun? Wer mit Anian Halder durch München läuft, wird in zwei Stunden zum Kenner der queeren Stadtgeschichte.

SZ PlusVon Johanna Feckl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite