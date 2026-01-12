Zum Hauptinhalt springen

Die Tricks der Opern-UltrasWie man an Festspielkarten für Jonas Kaufmann kommt

Lesezeit: 6 Min.

Wer keine Karten für die neue „Walküre“ ergattert: Wagners Werk steht am 4. Juli bei Oper für alle auf dem Programm – ganz kostenlos.
Wer keine Karten für die neue „Walküre“ ergattert: Wagners Werk steht am 4. Juli bei Oper für alle auf dem Programm – ganz kostenlos. (Foto: Geoffroy Schied)

Ein bisschen wie Lotto, Poker und Mensch-ärgere-dich-nicht: Sich am Erstverkaufstag für die Münchner Opernfestspiele 2026 die begehrten Karten für die großen Stars zu sichern, gleicht einem Spiel. Hier sind die Regeln.

Von Jutta Czeguhn

„Willkommen im Online-Warteraum. Der Vorverkauf hat begonnen, es hat sich eine Warteschlange gebildet.“ So liest man im Webshop der Bayerischen Staatsoper. O weh, 1758 Anwender, sprich Konkurrenten, sind vor einem an der Reihe. Genügend Zeit also, sich noch einen Kaffee zu holen, eine Ladung Wäsche in die Maschine zu werfen, oder je nachdem, im Büro zumindest so zu tun, als sei man konzentriert bei der Arbeit. Was man halt so macht an einem Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr. Während der Countdown läuft.

Zur SZ-Startseite

Südkurve statt Scala
:Warum Jonas Kaufmann lieber mit den Bayern-Fans grölte

Eigentlich hätte der Startenor mit Anna Netrebko in Mailand auf der Bühne stehen sollen, stattdessen tauchen Videos von Jonas Kaufmann auf, wie er mit Fans die neue Bayern-Hymne singt. Wie es dazu kam.

SZ PlusVon Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite