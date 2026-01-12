„Willkommen im Online-Warteraum. Der Vorverkauf hat begonnen, es hat sich eine Warteschlange gebildet.“ So liest man im Webshop der Bayerischen Staatsoper. O weh, 1758 Anwender, sprich Konkurrenten, sind vor einem an der Reihe. Genügend Zeit also, sich noch einen Kaffee zu holen, eine Ladung Wäsche in die Maschine zu werfen, oder je nachdem, im Büro zumindest so zu tun, als sei man konzentriert bei der Arbeit. Was man halt so macht an einem Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr. Während der Countdown läuft.