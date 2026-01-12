„Willkommen im Online-Warteraum. Der Vorverkauf hat begonnen, es hat sich eine Warteschlange gebildet.“ So liest man im Webshop der Bayerischen Staatsoper. O weh, 1758 Anwender, sprich Konkurrenten, sind vor einem an der Reihe. Genügend Zeit also, sich noch einen Kaffee zu holen, eine Ladung Wäsche in die Maschine zu werfen, oder je nachdem, im Büro zumindest so zu tun, als sei man konzentriert bei der Arbeit. Was man halt so macht an einem Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr. Während der Countdown läuft.
Die Tricks der Opern-UltrasWie man an Festspielkarten für Jonas Kaufmann kommt
Lesezeit: 6 Min.
Ein bisschen wie Lotto, Poker und Mensch-ärgere-dich-nicht: Sich am Erstverkaufstag für die Münchner Opernfestspiele 2026 die begehrten Karten für die großen Stars zu sichern, gleicht einem Spiel. Hier sind die Regeln.
Von Jutta Czeguhn
Südkurve statt Scala:Warum Jonas Kaufmann lieber mit den Bayern-Fans grölte
Eigentlich hätte der Startenor mit Anna Netrebko in Mailand auf der Bühne stehen sollen, stattdessen tauchen Videos von Jonas Kaufmann auf, wie er mit Fans die neue Bayern-Hymne singt. Wie es dazu kam.
Lesen Sie mehr zum Thema