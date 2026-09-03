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Tat von Mitte JuliGewalttat an der „Motorworld“: Polizei nimmt dritten Verdächtigen fest

Die Polizei hat einen weiteren Verdächtigen gefasst (Symbolbild).
Die Polizei hat einen weiteren Verdächtigen gefasst (Symbolbild).
Foto: Marcus Brandt/dpa

Nach dem Tod eines 51-Jährigen aus Starnberg sitzt ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

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Im Fall des Tötungsdeliktes an der Motorworld in Freimann von Mitte Juli hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 28-jährigen Polen wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.

Seit dem 15. Juli galt ein 51-jähriger Geschäftsmann mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg als vermisst. Schließlich wurden an der Motorworld in Freimann Spuren entdeckt, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten.

Zunächst nahm die Polizei einen 37-jährigen Kasachen fest, der Leichnam des Vermissten wurde wenig später in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen gefunden. Eine Woche später verhaftete die Polizei einen 50-jährigen Ukrainer.

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Der Verdächtige soll den 51-Jährigen ermordet haben. Offenbar geschah die Tat im Bereich der Motorworld in Freimann.

Von Joachim Mölter

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