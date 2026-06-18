Nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Kardinal-Faulhaber-Straße hat die Polizei einen Verdächtigen identifiziert. Der 48-Jährige befindet sich seit September vergangenen Jahres bereits wegen anderer Delikte in der bulgarischen Hauptstadt Sofia in Haft.

Der Mann soll im Dezember 2024 gemeinsam mit einem bislang nicht gefassten Komplizen das Geschäft betreten und Mitarbeiter sowie Kunden mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei dem Überfall erbeutete das Duo Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter auf E-Scootern und konnten trotz umfangreicher Fahndung mit mehr als 30 Streifenwagen und einem Hubschrauber zunächst nicht gefasst werden. Bei den anschließenden Ermittlungen nutzte die Polizei unter anderem Bilder aus Überwachungskameras und fahndete öffentlich nach den Flüchtigen.

Die nun vermeldete Identifizierung des Tatverdächtigen steht nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Zusammenhang mit dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Goethestraße. Dort hatten zwei Räuber Mitarbeiter und Kundschaft am Mittwochnachmittag ebenfalls mit einer Schusswaffe bedroht und Uhren im Wert von rund 300 000 Euro erbeutet. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Die Polizei prüft, ob der Überfall vom Mittwoch in Zusammenhang mit zwei weiteren Taten in Murnau und Wolfratshausen steht.