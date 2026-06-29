Ab zur Isar, zur Museumsinsel, und eintauchen in die Welt, die morgen unsere sein wird – und um die sich viele Menschen heute schon gemeinsam kümmern. Sich allein oder mit der ganzen Familie in den Fluss des diesjährigen Festivals der Zukunft begeben und mehr erfahren über KI und Robotik oder Medizin und Mobilität. Etlichen spannenden Vorträgen lauschen. Sich auf dem Straßenfest mit frisch bereiteten Speisen und Live-Musik versorgen, ein paar kühle Schlucke im Biergarten nehmen und dann weiter zu den Mitmach-Aktionen und Kreativangeboten – selbst ein Stück Zukunft anfassen. Zu 1000 Quadratmetern Ausstellung voller Kunst, immersiven XR-Erlebnissen und Tech-Demonstrationen. So jedenfalls können Zukunft-Interessierte es machen am eintrittsfreien Wochenende vom 4. und 5. Juli. Die Einladung dazu ist zugleich das diesjährige Festival-Motto: „Join the Future!“ Die Absicht: gemeinsam in die Zukunft blicken, miteinander interagieren.

Das Festival der Zukunft, ausgerichtet vom Deutschen Museum und vom Münchner Medien- und Community-Start-up 1E9, ist nicht nur ein Ort, an dem die aktuellen zukunftsrelevanten Ideen, Technologien und Innovationen im großflächigen „Zukunftslabor“ für alle sicht- und erfahrbar werden. Es ist zugleich der Ort, an dem diese Dinge inspiriert, diskutiert, geformt werden.

Zuhören und mitdiskutieren auf der Fachkonferenz

Vom 2. bis 3. Juli nämlich findet – hierfür braucht es ein Ticket – die Fachkonferenz statt: Renommierte Experten sprechen über die Zukunft in all ihren Facetten. Ein Highlight dürfte der Vortrag von Björn Ommer über generative KI werden. Er ist Informatik-Professor für „Computer Vision and Learning“ an der Ludwig-Maximilians-Universität und europaweit prägender KI-Forscher. Sicher auch interessant: Der Bayerische Staatsminister für Digitales, Fabian Mehring, wird über Bayerns Strategie für Zukunftstechnologien sprechen.

In diesem riesigen Angebot geht es auch um digitale Mode, medizinische Diagnostik, Mobilität der Zukunft, dystopische Weltuntergangsszenarien und grenzenlosen Tech-Optimismus. Vortragende gehen Fragen nach wie: warum wir 2026 noch immer nicht digital wählen können, wie Kryptowährungen die Zukunft des Geldes verändern, was vom Journalismus bleibt, wenn die KI antwortet – oder gar schreibt! – oder wie AI die Musik- und Filmindustrie verändert.

Dass das alles nicht in normalen Tagungsräumen stattfindet, versteht sich von selbst. Schließlich kann der riesige Komplex des Deutschen Museums mit dem Forum der Zukunft auf der Museumsinsel mit außergewöhnlichen Locations punkten. So wird im Erdgeschoss die „Experience Area“ die Festivalbesucherinnen und -besucher empfangen. Die „Theater Stage“ befindet sich im ehemaligen Imax-Kino, die „Dome Stage“ im alten Planetarium des Deutschen Museums. Entsprechend werden die Projektionen während der Vorträge auf die 20 Meter breite Leinwand des ehemaligen Imax oder in die Kuppel des Planetariums projiziert.

Das Fachpublikum wird aus mehr als 1000 Menschen aus Wissenschaft und Start-up-Szene, Industrie und Kultur bestehen. Es geht um den Dreischritt aus Technologie, Wissenschaft und Kreativität. Es geht um Impulse, Herausforderungen und Lösungsideen. Der Gedanke, den 1E9-Chefredakteur und Mitgründer Wolfgang Kerler dem Ganzen zugrunde legt: die Zukunft als etwas zu begreifen, „das wir im Hier und Jetzt gemeinsam formen“.

Hineingreifen in die Oberfläche von „Portal Vision“ von Robert Forster und in die Zukunft sehen – das erinnert ein wenig an den Film „Minority Report“ mit Tom Cruise. Festival der Zukunft / 1E9

Der Ort des Festivals der Zukunft ist ein Museum. Also einer, an dem es darauf ankommt, Inhalte – auch über KI & Co. – interessant und erfolgreich zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund ist die Frage spannend: Wie kann digitale Kulturvermittlung aussehen, um uns in einer Welt der Feeds, Algorithmen und begrenzten Aufmerksamkeit zu erreichen und uns zu bereichern? Darüber reden wird Arnulf Schlüter, Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst, am Donnerstag, 2. Juli, um 13.30 Uhr. Das sei natürlich kein neues Thema, sagt er im Vorfeld. Weil sich die Möglichkeiten aber ständig änderten und mehr würden, müsse es weiterentwickelt werden.

Ein Museum? Sollte grundsätzlich auch ohne digitale Gadgets funktionieren – viele Leute seien auch einfach froh, „wenn sie mal im Museum sind und dann keinen Bildschirm und kein iPad vor der Nase haben“. Zugleich sei es durch „neue Erzählformen“ möglich, Menschen den Inhalt „vor Ort wirklich auch in Interaktion greifbarer zu machen“ – so, wie es auch beim Festival der Zukunft im Mittelpunkt steht. Menschen können dann erreicht werden, die bisher meinten, Museum sei entweder immer so schrecklich kompliziert, eine elitäre Bildungsveranstaltung oder schlicht dröge – einfach nichts für einen selbst. Dass eine mediale Neuerung im Haus des Direktors Schlüter ein Gegenbeispiel liefern kann, und was ein buntes assyrisches Relief damit zu tun hat, davon wird auf dem Festival der Zukunft mehr zu hören sein.

Ausstellungen zum Mitmachen

Mit den „Lung Portraits“ zeigt das Künstlerduo kennedy+swan auch die Grenzen der KI auf. Festival der Zukunft / 1E9

Mit diesem Festival, das 2022 aus der Konferenz entstanden und seither enorm gewachsen ist, wolle man beides zusammenbringen: die große Szene und das große Potenzial. Denn in München, sagt Wolfgang Kerler, werde sehr viel Zukunft gemacht. Was hingegen auch existiert – und zwar weltweit –, ist eine Skepsis angesichts gegenwärtiger Entwicklungen. Der Technologie-Diskurs sei noch immer sehr angstbesetzt. Einerseits, so der Mitorganisator des Festivals, wolle man diese Angst mit dem Festival abbauen. Andererseits scheut man nicht davor zurück, zugleich die Aspekte der Sicherheit und Gefahr in der Entwicklung von KI zu thematisieren.

Ein beeindruckendes Beispiel: „Lung Portraits“, eine Ausstellung, für die das deutsche Künstlerduo kennedy+swann mit Doktoranden des BIFOLD-Instituts (Foundations of Learning and Data) zusammengearbeitet hat. Medizinische KI-Modelle leisten schon heute sehr viel im Bereich der Diagnostik. Aber sind sie fehlerfrei? Mitnichten. Dessen muss man sich bewusst sein. Wird einer solchen KI, die auf mikroskopische Gewebescans von Lungenmaterial trainiert ist, ein rötlich-pinkes Aquarell auf Glas vorgelegt, wie es kennedy+swann getan haben, kann die künstliche Intelligenz nicht erkennen, dass es dabei um von Menschen gemachte Kunst geht. Ausgehend von der Annahme, dass es sich um eine Gewebeprobe handelt, stellt die KI eher eine falsche Diagnose, als Unsicherheiten zuzugeben. Das Resultat: Lungenkrebs.

Überhaupt ereignen sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst eine Menge interessanter Dinge. So sind in der Experience Area auch Ausstellungen wie „Aufenthaltswahrscheinlichkeit“ von Maria Kling zu erleben. Sie lädt ein, auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen, um Zeit mit verschränkten Photonen zu verbringen, die gerade mit Quantenberechnungen beschäftigt sind. Wie die Wärme des eigenen Körpers oder die des Kaffees die Photonen beeinflussen, lässt sich dabei beobachten. Ein tolles Spielfeld dürfte auch die immersive Installation „Portal Vision“ sein, auf der selbst die Kleinsten ihre Tast- und Seherfahrungen machen dürfen. Wer in die textile Projektionsfläche hineindrückt, kann in die Tiefen der Ozeane eintauchen, Visionen in Flammen entdecken oder Botschaften aus dem Weltraum empfangen. Die meisten der Ausstellungen sind von Donnerstag bis Samstag zu sehen.

XR-Erlebnisse bei Munich Beyond

„Oya“ von Tobias Staab erscheint den Betrachtenden als holografische Tänzerin in einer Mixed-Reality-Umgebung. Man kann um sie herum- und durch sie hindurchgehen. OYA / Tobias Staab

Ein weiterer Programmschwerpunkt ist „Munich Beyond“, eine Kooperation mit dem Filmfest München. Hier werden immersive XR- und VR-Technologien und interaktive Kunst vorgestellt. Eine davon ist „Oya“ von Regisseur Tobias Staab, entstanden in Kooperation mit dem XR-Studio govar. Es ist die Geschichte der Neuerfindung von Black Pearl de Almeida Lima. Sie ist Künstlerin, Tänzerin und Model, geboren 1994 in Brasilien und lebt derzeit in Deutschland. Ihre Gender-Transition erstreckte sich über mehrere Jahre und war der Ausgangspunkt für das Projekt. Das beginnt mit Filmmaterial aus dem Jahr 2020, als Black Pearl noch in einer männlichen Erscheinung gefilmt wurde, und endet mit Aufnahmen aus dem Jahr 2025, in denen sie in ihrem weiblichen Körper erscheint.

Entstanden ist eine 13-minütige immersive Choreografie für eine holografische Tänzerin in einer Mixed-Reality-Umgebung. Das heißt: Die Besucherinnen und Besucher tragen XR-Brillen, sehen aber zugleich den Raum. Und sie können, nein sie sollen sich um das sich verändernde, tanzende Hologramm bewegen. Mitte Juni während der Art Basel gastierte „Oya“ im Tanzhaus Basel. Dort konnte man erleben, wie man dazu verleitet wird, eine interaktive Funktion hineinzuinterpretieren und auch mal heftig mit den Armen zu wedeln, um zu sehen, was geschieht. Das Hologramm lässt sich aber nicht beeinflussen – selbst wenn man durch es hindurchgeht.

In Cannes wurde „From Dust“ von Michael van der Aa als bestes immersives Werk ausgezeichnet. Der Film läuft in der Reihe „Munich Beyond“ und wird in Kooperation im Theatermuseum am Hofgarten gezeigt. Festival der Zukunft / 1E9

Ebenfalls ein Highlight dürfte die VR-Operninstallation „From Dust“ von Michael van der Aa sein. Berührt man eine Wolke von Partikeln, entsteht die Gestalt einer Frau, daraus löst sich eine zweite und beide beginnen zu singen. Durch die Bewegung durch die Wolke entstehen mehrere Alter Egos, die mithilfe von generativer KI auf jeden einzelnen Zuschauer zugeschnitten wird. In Cannes wurde „From Dust“ als bestes immersives Werk ausgezeichnet. Das Ganze ist eine Kooperation von „Munich Beyond“ mit XR Hub Bavaria und dem Deutschen Theatermuseum München. Und im Theatermuseum läuft die 24-minütige Installation auch. Tickets gibt es unter deutschestheatermuseum.de. Die Installation ist bereits jetzt und noch bis 11. Juli zu erleben.

In dem VR-Projekt „Eddie and I“ von Maya Shekel erkunden die Betrachter gemeinsam mit dem gehörlosen Ron den Wald und lernen die Gebärdensprache kennen. Reynard Films / Moosh Studio

Noch ein Film-Tipp, der auch für Kinder geeignet ist: „Eddie and I“ von Maya Shekel. In ihrem VR-Projekt nimmt die Gründerin von Moosh Studio in Tel Aviv die Betrachter mit auf eine Reise in die Welt der Gebärdensprache. Dort trifft der gehörlose achtjährige Ron auf seinem ersten Campingausflug „Eddie den Camper“, ein haariges Monster, das im Wald aufgewachsen und der beste Freund für ein Abenteuer in der Natur ist. Die Krux: Du bist Eddie. Und vermutlich sprichst du keine Gebärdensprache. Gemeinsam gilt es nun die Abenteuer im Wald zu bestehen. Ein grenzenloses Vergnügen, das es auch beim Festival der Zukunft zu entdecken gilt.

Festival der Zukunft, Donnerstag bis Sonntag, 2. bis 5. Juli, Deutsches Museum, alle Infos unter festival.1e9.community und für die Familientage rund um die Museumsinsel deutsches-museum.de/museumsinsel/festival-der-zukunft-familientage