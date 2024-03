Familien - ein steter Quell der Freude? Dass das Glück in den seltensten Fällen auf Dauer ungetrübt bleibt, führen zahlreiche neue Romane vor.

Von Antje Weber

Mutter, Vater, Kind. Wenn es wirklich so simpel wäre, wenn nicht so unendlich viel Konfliktstoff in dieser und jeder anderen Familienkonstellation liegen würde, es würden sehr viel weniger Romane geschrieben werden. Und ein Festival junger Literatur wie die Wortspiele, das würde es wohl gleich gar nicht geben.