2019 fand das Festival "Sound of Munich Now" letztmals statt. Zusätzlich zu einem Videoformat finden diesen Samstag wieder eine Live-Show statt - allerdings etwas reduziert.

Wegen der Corona-Pandemie hat sich das Festival "Sound of Munich Now" als Video-Format etabliert. Diesen Samstag gibt es aber zusätzlich eine Live-Show.

Bereits im August hat Alessa Patzer, Mitorganisatorin des "Sound of Munich Now"-Festival, ein bisschen Hoffnung gemacht. Natürlich gebe es viele Gründe, das Videoformat beizubehalten, sagte sie in einem SZ-Interview, weil die Bands möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen sollen. "Nichtsdestotrotz hat die Live-Variante vor ausverkauftem Haus viel Charme und ist für viele immer noch das Nonplusultra. Im Idealfall finden wir in der Zukunft eine Möglichkeit, beides zu verbinden", sagte sie damals.

Seit dem 1. November erscheint täglich ein Video - und am Samstag, 12. November, findet im Feierwerk (Hansastraße 39) ein "Sound of Munich Now spezial" statt: Es spielen die Bands Lauraine, Hadern, Belli und Wait of the World, es läuft die Videopremiere von Rosa Blut, außerdem wird die Münchner Musikszene in drei Gesprächsrunden thematisiert. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.