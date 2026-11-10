„Tief tauchst du ins struppige Seegras, / als wär es gefallenes Seehaar – / auch du hast ganz schön viele Haare gelassen / in den letzten paar Jahren, nicht wahr?“ Diese süffisanten Zeilen von Sasha Lavrenchuk lassen sich vielfältig interpretieren. Und sogar auf das Schamrock-Festival der Dichterinnen beziehen, in dessen Programmheft sie abgedruckt sind – doch in ganz anderem Sinne, als man zunächst denken könnte.

Denn das Festival hat nicht etwa Haare oder Federn gelassen – im Gegenteil: Mit mehr als 50 Künstlerinnen aus 20 Ländern kommt es so prächtig wie eh und je daher. Interessant ist vielmehr, dass die ukrainische Autorin und Filmemacherin aufgrund einer Kooperation auftreten wird, in diesem Fall mit der Münchner Reihe „Meine drei lyrischen Ichs“. Und diese vielfältigen Kooperationen, die verschiedene Institutionen zusammenbringen, Nationalitäten und Genres, sind für die Festival-Leiterin Augusta Laar das Besondere auch dieser achten Ausgabe.

Die ukrainische Autorin und Filmemacherin Sasha Lavrenchuk lebt seit vier Jahren im Exil in München. Soeben erschien ihr erster Gedichtband „Nyx“ auf Deutsch. Foto: Goluba

Denn was lange währt, kann nicht nur gut, sondern auch immer noch besser werden. Das Schamrock-Festival der Dichterinnen, das vom 13. bis 15. November im Einstein Kultur in München und im Dezember in Wien stattfindet, ist ein Beispiel dafür, wie aus wiederholten Begegnungen und langjähriger Vernetzung immer neue, starke Verbindungen entstehen können. Die „Vernetzungsbörse“, wie die unermüdlich mitvernetzende und begeisterungsfähige Augusta Laar dieses „weltweit einzige Festival dieser Art“ auch nennt, führt so zu immer neuen, ungewöhnlichen Kombinationen.

So kooperiert Schamrock diesmal etwa mit Stipendiatinnen der Villa Waldberta: Laar ist es gelungen, die syrische Lyrikerin Kholoud Charaf mit der ukrainischen Musikerin Kateryna Kravchenko zusammenzubringen, das Ergebnis ist am Festival-Samstag zu erleben. Mehrere Spoken-Word- und Musik-Duos werden auch aus der Schweiz anreisen, zum Beispiel Simone Lappert und Martina Berther. Interessant wird auch ein Dialog zwischen der deutschen Dichterin Monika Rinck und ihrer Schweizer Kollegin Birgit Kempker, oder ein Podium mit Anja Golob aus Slowenien, Dragica Rajčić (Kroatien/Schweiz) und Barbi Marković (Serbien/Österreich), letztere spätestens seit ihrem Buch „Minihorror“ bestens bekannt.

Mehrere Spoken-Word- und Musik-Duos werden aus der Schweiz anreisen, zum Beispiel Simone Lappert (links) und Martina Berther. Foto: Livio Baumgartner

Augusta Laar selbst hat für ein Tanz-Projekt der New Yorker Choreografin Lynn Parkerson den Text geschrieben, Kalle Aldis Laar die Musik. Und sie will mit der Schweizer Kollegin Heike Fiedler, die Laars Gedichtband „Mitteilungen gegen den Schlaf“ ins Französische übersetzt hat, eine garantiert originelle deutsch-französische Performance hinlegen. Wie überhaupt die Spannbreite immer wieder verblüfft: Das Münchner Literaturbüro ist ebenso eingebunden wie der PEN Deutschland oder die US-amerikanische „Jack Kerouac School of Disembodied Poetics“. Weitere Kooperationen ermöglichen Schwerpunkte mit katalanischen und tschechischen Dichterinnen. Und eine Kooperation mit dem EU-Projekt EPESEP bringt ebenfalls nicht ganz unwichtige Aspekte wie die „geschlechtsspezifische Diskriminierung im Literaturbetrieb“ ins Spiel.

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Faszinierend ist auch, wie dieses Festival immer wieder unterschiedliche Generationen anspricht: Erstmals wird es zwei Workshops für Teenager geben, unterstützt vom Kulturreferat, das neben dem Kunstministerium des Freistaats zu den wichtigsten Geldgebern gehört. Daneben werden stets die alten Damen der Dichtkunst geehrt: So wird die Komponistin Limpe Fuchs am Festival-Sonntag ihren 85. Geburtstag feiern und aus diesem Anlass ein Auftragswerk aufführen.

Der Austausch ist Laar dabei essenziell: „Dies ist ein Projekt, wo Dichterinnen sich gegenseitig zuhören“ und nicht nach ihrer eigenen Lesung verschwinden. Auch das Publikum wird wieder unterschiedlichste Eindrücke mitnehmen können. Schließlich trägt das Festival nicht zufällig zum zweiten Mal den Titel „Conference of the Birds“: Inspiriert von der ukrainischen Dichterin Iryna Tsilyk, verweist er auf Kanarienvögel, die in Bergbauschächten vor Gefahren warnen. Die Poesie sei für sie vergleichbar mit diesen Vögeln, sagt Augusta Laar: „Sie wittern das, was wichtig ist.“

8. Schamrock-Festival der Dichterinnen, Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. November, München, Einstein Kultur, Einsteinstr. 42, Infos auf schamrock.org