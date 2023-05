Zwei Jahre machte der "Corso Leopold" Pause - nun soll im zweiten Jahr nach der Wiederauferstehung an alte Zeiten angeknüpft werden. Vom Siegestor bis zur Münchner Freiheit gibt es Musik, Comedy, Literatur, Kunst, Essen und Trinken, und zwar am Samstag von 16 Uhr an sowie am Sonntag von 11 Uhr an. Daneben werden in Podiumsdiskussionen und anderen Aktionen die großen Themen der Zeit diskutiert, der Klimawandel, die Mobilität, die Migration. Mit dabei sind unter anderem Roland Hefter, die bayerische Band "Kopfeck", Michi Dietmayr und die "Swing Field Unit". Das vollständige Programm gibt es unter corso-leopold.de

Zeitlich und räumlich angeschlossen an den "Corso Leopold" findet ebenfalls Samstag und Sonntag das "Zamanand"-Festival statt. Es erstreckt sich vom Odeonsplatz bis zum Siegestor und bietet Perfomances, Kunstaktionen, Sportdarbietungen und einen Klimawandel-Garten im Ernährungsministerium. Das Siegestor und die U-Bahn-Eingänge Universität werden farbenfroh illuminiert. Die Musik kommt unter anderem von den Bands "Rattlesnake Torpedos" und "Troubleshooters". Vollständiges Programm unter zamanand.de. Der Eintritt zu beiden Festivals ist frei.