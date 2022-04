Wie viel Trubel verträgt der Mariahilfplatz? Um diese Frage dreht sich eine Einwohnerversammlung am Montag, 25. April, um 19 Uhr in der Mariahilfkirche. Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen (BA) lädt alle Anwohnerinnen und Anwohner der Unteren Au und der Hochstraße ein, weshalb dort vornehmlich Kritik an einer möglichen Öffnung zu hören sein dürfte. Dieses Ansinnen vertreten vor allem die Grünen im BA, die den Platz nebst den jährlichen drei Dulten und den Wochenmärkten mit weiteren Veranstaltungen beleben wollen. Dagegen verweisen vor allem CSU und SPD auf die Lärmbelastung für die Nachbarschaft. Ausgehend vom Stimmungsbild bei der Einwohnerversammlung und dem der jüngsten Bürgerversammlung will der BA einen Kriterienkatalog für Veranstaltungen beschließen.