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Festakt für Hans-Jochen VogelDen Zeigefinger nicht untypisch erhoben

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Fünf Männer und eine Büste beim Festakt für Hans-Jochen Vogel:  OB Dieter Reiter, Spender Roland Berger, Peter Schmalz, Dirk Ippen und Künstler Bertrand Freiesleben (von links).
Fünf Männer und eine Büste beim Festakt für Hans-Jochen Vogel:  OB Dieter Reiter, Spender Roland Berger, Peter Schmalz, Dirk Ippen und Künstler Bertrand Freiesleben (von links). Robert Haas

Die Stadt ehrt Hans-Jochen Vogel, der an diesem Dienstag 100 geworden wäre. Allein die Rednerliste verrät viel über die Verdienste des früheren Oberbürgermeisters.

Von Heiner Effern

Für manche Menschen reicht es nicht, wenn sie nur einfach so zu sehen sind. Weil all ihre Verdienste selbst mit einem übergroßen Bild noch nicht ausreichend gewürdigt sind. Vielleicht deshalb blickt an diesem Abend ein doppelter Hans-Jochen Vogel in den Saal des Alten Rathauses. Einmal von einem Foto, den Zeigefinger nicht untypisch erhoben, als wolle er hier alle erinnern, dass ohne unermüdliche Arbeit die Demokratie nicht überleben könne. Und einmal sein Haupt als Bronze-Büste, anfangs noch unter einem schwarz-gelben Tuch versteckt, als ob jemand den Mantel des Münchner Kindl über das Konterfei geworfen hätte.

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