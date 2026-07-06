Die Stadt setzt auf die Wärmewende, ein wesentlicher Baustein ist der Ausbau der Fernwärme. Doch wie rechtfertigt der Energieversorger seine Preisbildung und wie will er Kunden gewinnen, wenn er seine Preise nicht stabil halten kann?

München will die Wärmewende – und die eigenen Stadtwerke sollen sie liefern. Bis 2045 sollen fast 300 000 fossile Heizanlagen in der Stadt ersetzt werden, das Fernwärmenetz von knapp 1000 auf 1600 Kilometer wachsen. Ein ambitionierter Plan, der nur aufgeht, wenn möglichst viele Hauseigentümer freiwillig mitmachen. Doch zum 1. Juli erhöhten die Stadtwerke den Arbeitspreis für Fernwärme um 13,6 Prozent – im Vergleich zum Vorquartal. Damit stellt sich eine unbequeme Frage: Wer schließt sich freiwillig an ein Monopol an, dessen Preise so stark schwanken können wie die von Erdgas und Heizöl?