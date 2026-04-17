Dackeldame Sophie macht es einem schwer, sich auf die Worte ihres Herrchens zu konzentrieren. Während der Gastronom und Fernsehkoch Hans Jörg Bachmeier am Donnerstag bei einem Lunch in kleiner Runde sein neues Kochbuch vorstellt, saust seine Sophie von Tisch zu Tisch und verteilt Küsschen. Es könnte ja sein, dass alle nur ihretwegen da sind, wird sich die Hündin wohl denken, die an diesem Tag zufällig Geburtstag hat und sich mit einer großen pinken Schleife am Halsband herausgeputzt hat.
Fernsehkoch Hans Jörg BachmeierBuchpräsentation: Beinahe stiehlt Hündin Sophie ihm die Show
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Bei der Vorstellung seines fünften Kochbuches serviert Gastronom und Fernsehkoch Hans Jörg Bachmeier leckere „Wohlfühlgerichte“, wie er sie nennt: regionale Küche mit internationaler Würze.
Von Sarah Maderer
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