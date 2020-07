Von Thomas Anlauf

Maske trägt der Mann nicht. Er ist der Typ Cowboy: braune spitze Stiefel, Bluejeans, das Handy in der linken Potasche. Warum er denn hier am Busbahnhof keinen Mund- und Nasenschutz trägt? Der Mann schaut irritiert. Das Thema geht ihn offenbar nichts an. Dabei erklären Mitarbeiter am Zentralen Omnibusbahnhof den Passagieren in der viel zu dicht stehenden Schlange vor dem Flixbus, die an diesem Samstagmorgen nach Slowenien oder sogar bis Kroatien reisen wollen, dass sie ohne Mund-Nasen-Schutz nicht mitreisen dürfen. Auf der Reise in Richtung Balkan geht alles gut, die meisten Fahrgäste halten sich an die Hygiene-Regeln. Doch der Rückweg nach München sieht anders aus.