Sechs Wochen Sommerferien sind für Schüler und Schülerinnen oft eine heiß ersehnte Abwechslung vom Schulalltag – stellen aber für Eltern und Familien fast ebenso häufig eine Herausforderung dar. Denn wer hat schon so viel Urlaub? Betreute Freizeitgestaltung bieten in dieser Situation seit Jahren bewährte Ferienprogramme wie Lilalu und Kunst & Krempel. Aber auch andere Anbieter haben spannende Aktivitäten aus den Bereichen Kunst, Theater und Bewegung im Programm.

Songs anstimmen

1964 schwebte Julie Andrews als Mary Poppins in dem gleichnamigen Disney-Musical mit dem Regenschirm vom Himmel herab. Mit liebevoll-eigenwilliger Pädagogik nahm sie sich fortan der Kinder der Familie Banks an. Das Musical unter der Regie von Robert Stevenson generierte sehr erfolgreiche Ohrwürmer: Das unaussprechliche „Supercalifragilisticexpialidocious“ oder „Chim Chim Cher-ee“ trällerten Julie Andrews und Dick Van Dyke – und bald auch das große und kleine Kinopublikum. In den Sommerferien bietet die Sarré Akademie nun jungen Musical-Fans im einwöchigen Workshop „Mary Poppins“ die Möglichkeit, diese Songs unter professioneller Anleitung einzustudieren. Das Gleiche gilt für den Musical-Workshop „The Greatest Showman“, in dem es um die Songs aus ebendiesem Film geht.

Geleitet werden beide Kurse von den Dozentinnen der Sarré Akademie: Verena Sarré, die auch den Kinderchor im Gärtnerplatztheater leitet, und Opernregisseurin Julia Riegel, die seit der Gründung der Akademie deren Inszenierungen verantwortet. In den Sparten Choreografie und Tanz vervollständigt Carolin Koch von der Abraxas Musical Akademie das Team. Berührungsängste sind überflüssig. Denn die meisten Teilnehmenden sind Neueinsteiger und haben wenig oder keine Erfahrung im Theaterbereich. Deshalb gibt es auch kein Auswahlverfahren. Am letzten Workshop-Tag führen die Gruppen das Ergebnis um jeweils 15 Uhr in den Akademieräumen vor Elternpublikum auf.

Sarré-Musicalworkshops: The Greatest Showman, ab 13 Jahren, 4.–8. August, 11–17 Uhr. Mary Poppins, 9–12 Jahre, 11.–15. August, 10–16 Uhr, Fat Cat, Kontakt: workshop@sarre-musikprojekte.de

Theater zum Mitspielen

Im Ferienworkshop des Schwabinger Theaterspielhauses können die Mitwirkenden in fremde Rollen schlüpfen. (Foto: Theaterspielhaus München)

Wer immer schon einmal in eine andere Rolle schlüpfen, so majestätisch wie ein König, so gerissen wie eine Diebin oder so stark wie ein Tiger sein wollte, ist im Theaterspielhaus genau an der richtigen Adresse. Dort denken sich Eva Koblin und ihr Team im Ferienworkshop mit den Kindern gemeinsam eine eigene Theatergeschichte aus, die am letzten Tag vor Familie und Freunden aufgeführt wird. Erfahrungsgemäß ist in den Geschichten immer viel los: Häufig gehe es um Diebstahl, Verfolgungsjagden, Räuber und Detektive, weiß Eva Koblin, die vor mehr als 27 Jahren ihr Theaterspielhaus für Kinder und Jugendliche gründete. Ganz nebenbei geht es hier wie überhaupt beim Theaterspielen natürlich auch um Teamplay, eine gute Wahrnehmung und die Freude am Perspektivwechsel.

Theaterworkshop im Theaterspielhaus, 6–12 Jahre, 4.–6. August, 10–13 Uhr, Rottmannstraße 7a, Anmeldung unter: info@theaterspielhaus.de

Die Bühne deines Sommers

Ihren ganz persönlichen Hoch-Sommer können die Teilnehmer des Theaterworkshops auf der Task-Bühne erleben. Die Kinder- und Jugendschauspielschule war vor Kurzem mit ihrer Produktion „You & Me“ beim internationalen Jugendkulturfestival „Rampenlichter 2025“ in München vertreten. Eine Auszeichnung für die Mitwirkenden, die in ihrem Stück die Schwierigkeiten reflektierten, den eigenen Weg zu finden. Jetzt aber geht es darum, im Workshop „Die Bühne deines Sommers“ eine eigene Urlaubsgeschichte zu performen. Unter der Leitung der Dozentinnen Elli Stark und Jana Franke entsteht ein bunter Mix aus Comedy, Drama, Krimi oder allem gleichzeitig – denn Improvisation wird großgeschrieben.

Vom Theater ist der Weg zum Film oft nicht weit. So hat Task auch das Angebot „Der Film deines Sommers!“ im Programm. Dabei schlüpfen die Teilnehmer in Rollen vor und hinter der Kamera, können sich als Drehbuchautoren und Schauspielerinnen ausprobieren. Gecoacht werden sie von Leon Zedlmayer, der den Film im Anschluss auch schneidet und als Link zur Verfügung stellt.

Die Bühne deines Sommers, Kurs I: 9–13 Jahre, 5. und 6. August, 11–15 Uhr; Kurs II: 6–9 Jahre, 4. August, 11–15 Uhr, Der Film deines Sommers, ab 14 Jahren, 7. und 8. August, 11–15 Uhr, Task, Amalienstraße 81 a, www. kinderschauspielschule.de

Kunstraum auf Zeit

Auch Schiffe entstehen während der Akademie Kunst & Krempel, die ihre Zelte und Ateliers auf der Halbinsel im Olympiapark errichtet. (Foto: Gérard Pleynet)

Eine schwierige Entscheidung: Ist es spannender, sich im Stadt-Spiel „Mini-München“ als Müllfahrer, Gastwirtin oder Bürgermeister auszuprobieren, oder aus altem Krempel wie Holz, Verpackungen, Papier- und Folienresten, Elektro- und Fahrradschrott neue Kunstwerke entstehen zu lassen? Die Qual der Wahl. Denn beide städtischen Ferienprogramme, vom Veranstalter „Kultur & Spielraum“, wechseln einander ab.

In diesem Sommer kommt wieder die Ferienakademie „Kunst & Krempel“ im Olympiapark zum Zuge. Insgesamt werden dort Zelte für 20 Ateliers und Werkstätten aufgeschlagen, in denen die Kinder ausprobieren können, wie man aus alten Dingen etwas komplett Neues erschaffen kann. Die Erwachsenen geben nichts vor, sondern vermitteln den jungen Teilnehmern nur die künstlerischen und handwerklichen Handgriffe, die sie für ihre Projekte benötigen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, die Inhalte bestimmt jeder selbst, gute Ideen finden sich im Team.

Dieses Jahr ist die Akademie nicht nur auf der Halbinsel im Olympiapark zu Gast, sondern weitet ihre Ateliers und Werkstätten auf mehrere Orte in der Stadt aus: In der Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik wird gemalt, gedruckt, gebaut, gefilmt und gebacken. Im Amt für Stadtgestaltung im Fat Cat öffnet ein Reisebüro, in dem zwei Reisen mit einem Oldtimer-Bus geplant und ausgeführt werden.

Kunst & Krempel, 7–15 Jahre, 1.–17. August, Montag bis Freitag 10–17 Uhr (am Freitag, 1. August ab 14 Uhr), Samstag und Sonntag: 14–18 Uhr, Halbinsel im Olympiapark, Pasinger Fabrik und Mini München, Amt für Stadtgestaltung im Fat Cat, kostenfrei

Kreativ im Kinderkunsthaus

Auf die Spuren von Picasso hat sich dieses Nachwuchstalent im Kinderkunsthaus begeben. (Foto: Kinderkunsthaus München)

Was haben Pablo Picasso, gestohlene Kunstwerke, Bildtransfer und Street-Art gemeinsam? Sie und weitere 25 Themen finden in den Sommerferien im Kinderkunsthaus in München-Schwabing statt. „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, wie man ein Künstler bleibt, wenn man erwachsen wird“, sagte Picasso einmal. Für alle jungen künstlerischen Talente von sechs bis zwölf Jahren zündet das kunstpädagogische Team um Programmleiterin Judith Silbereisen ein kreatives Feuerwerk mit 30 Workshops, darunter erstmals auch zweitägige Angebote.

Erneut gehören Ausflüge in Kombination mit Atelierarbeiten zu den Höhepunkten: Da geht es etwa zur Ausstellung „Civilization“ in die Kunsthalle (6.8.), zum Illustrieren in den Botanischen Garten (13.8.), auf Zeitreise ins Staatliche Museum für Ägyptische Kunst (18./19.8.) und für Street-Art zum Viehhof (20.8.).

Kinderkunsthaus: Ein- und zweitägige Workshops, 1. August bis 15. September, www.kinderkunsthaus.de/ferienprogramm

Von Akrobatik bis Sterneküche

Köstlich und bewusst kochen? Das geht den Nachwuchsköchen im Lilalu-Workshop „Cook mal!“ leicht von der Hand. (Foto: Mokati Fotos und Film)

Das Ferienprogramm Lilalu der Johanniter muss man eigentlich niemandem mehr erklären – andererseits soll es tatsächlich Eltern mit heranwachsenden Kindern in München geben, die in ihrer eigenen Jugend nicht daran teilgenommen haben, vielleicht weil sie Zugezogene sind. Insofern das Wichtigste in Kürze: Die einwöchigen Workshops für Kinder und Jugendliche von vier bis 13 Jahren finden die ganzen Sommerferien über auf dem Lilalu-Gelände im Olympiapark Süd statt. Sie dauern durchgehend von Montag bis Samstag, am letzten Tag zeigen die Kinder und Jugendlichen bei den großen Shows im Zirkuszelt, was sie die Woche über gelernt haben.

Als Workshopleitungen sind ausgebildete Profis im Einsatz, die von ehrenamtlichen Ferienbetreuenden unterstützt werden. Das Angebot umfasst heuer 24 verschiedene Workshops, von Akrobatik über Cheerleading bis Streetdance, von Luftartistik bis Skateboard, von Schauspiel bis Zauberei – da ist in der Regel für jeden etwas dabei.

Neu ist in diesem Sommer der Koch-Workshop „Cook Mal – Küchenzauber & Bewusste Ernährung“ unter der Schirmherrschaft des Münchner Sternekochs Tohru Nakamura, der sich mit seinem Team erst vor Kurzem den dritten Michelin-Stern erkocht hat. Er steuert jede Woche ein exklusives „Rezept der Woche“ für die Kurse bei, das zum Nachkochen einlädt. Dazu wird es sich der zweifache Vater wohl nicht nehmen lassen, auch persönlich vorbeizuschauen. Zum Abschluss gibt es statt einer Show ein großes Büfett mit Kostproben für die Eltern.

Ebenfalls neu im Programm sind „Move yourself“ und „Unstoppable! – Mut & Selbstbehauptung“ für 7- bis 13-Jährige sowie der Kreativ-Workshop „Urban Art“ für 10- bis 13-Jährige.

Lilalu-Sommerferienworkshops, 4. August bis 13. September, Olympiapark Süd. Tickets unter lilalu-ticketshop.de. Die ermäßigte Teilnahme ist für Kinder aus Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen sowie für Familien im Leistungsbezug möglich. Infos dazu unter lilalu.de/ferienbetreuung-kosten

Rund ums Pferd

Während der Sommerferien ist die Show „Cavalluna Kids – Sommercamp total verrückt!“ im Showpalast zu sehen. (Foto: Cavalluna)

Pferdefans können sich freuen: Während der Sommerferien lädt der Cavalluna Park in Fröttmaning wieder dazu ein, Pferde hautnah zu erleben. Herzstück ist die Show „Cavalluna Kids – Sommercamp total verrückt!“, die dieses Mal nicht in der Outdoor-Arena, sondern im wetterfesten Showpalast selbst spielt. Ein Mix aus Schauspiel, Tanz und erstklassiger Reitkunst, präsentiert vom Veranstalter Apassionata World GmbH.

Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den drei Freunden Nina, Sponti und Ben, deren Traum sich endlich verwirklicht hat: Sie wurden als Schüler der Horse Academy angenommen, wo sie ihre Ausbildung zum Showreiter beginnen dürfen. Klar, dass hier mit dem Auftauchen der drei nichts läuft wie geplant! Als sie gemeinsam mit den anderen Schülern am Tag der offenen Tür ihr Können demonstrieren wollen, sorgen sie für Chaos. Und der leicht neurotische Direktor Ralph und sein Assistent haben alle Hände voll zu tun, um das Geschehen noch im Zaum zu halten.

So irre und lustig das Ganze auch ist, die wahren Stars werden natürlich wieder die Vierbeiner sein: freche Miniponys, stolze Andalusier oder Lusitanos in Freiheitsdressuren und aufregenden Stunts.

Vor und nach der Show können Pferdefans ihre Stars aus der Nähe kennenlernen. (Foto: CAVALLUNA)

Vor und nach der Show ist auf dem Außengelände einiges geboten: Kinder erwartet ein Mitmachprogramm, in dem sie Schulfächer der „Horse Academy“ absolvieren können und (extra zu buchende) Backstage-Führungen, die Einblicke in Stallungen, Pferdehaltung und Training gewähren.

Cavalluna Kids – Sommercamp total verrückt!, 2. August bis 14. September, Showpalast und Cavalluna Park, Hans-Jensen-Weg 3, Fröttmaning, www.cavalluna.com