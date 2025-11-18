Zum Hauptinhalt springen

Prozess vor dem LandgerichtFenster in Münchner Grundschule kracht aus Rahmen und klemmt Betreuerin ein

Lesezeit: 3 Min.

Ohne Vorwarnung krachte dieses Fenster an der Plinganserschule während der Nachmittagsbetreuung herunter und klemmte eine Betreuerin ein.
Ohne Vorwarnung krachte dieses Fenster an der Plinganserschule während der Nachmittagsbetreuung herunter und klemmte eine Betreuerin ein. (Foto: privat)

Das Unfallopfer, das bis heute unter den Folgen des Vorfalls leidet, verklagt die Stadt auf Schmerzensgeld. Gutachter stellten Fehler bei der Montage fest – und das in etlichen Klassenzimmern.

Von Patrik Stäbler

Es ist der 5. Dezember 2023, der Tag vor Nikolaus, weshalb auf den Bänken in der Grundschule an der Plinganserstraße Buntstifte bereitliegen. Die Kinder sollen an diesem Nachmittag in der offenen Ganztagsbetreuung Bilder von dem Süßigkeiten bringenden Heiligen malen, so hat es ihre Betreuerin Lusine G. geplant – eigentlich. Doch dazu kommt es nicht.

Zur SZ-Startseite

Seelische Gesundheit
:Wie verhindert man, dass Arbeit krank macht?

Viele Menschen kommen mit der Belastung in der Arbeit nicht klar, ein Burn-out kann die Folge sein. Die Expertin Melanie Faltermeier erklärt, wie man das Thema bei Vorgesetzten anspricht und wie man sich schützen kann.

SZ PlusInterview von Nicole Graner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite