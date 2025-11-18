Es ist der 5. Dezember 2023, der Tag vor Nikolaus, weshalb auf den Bänken in der Grundschule an der Plinganserstraße Buntstifte bereitliegen. Die Kinder sollen an diesem Nachmittag in der offenen Ganztagsbetreuung Bilder von dem Süßigkeiten bringenden Heiligen malen, so hat es ihre Betreuerin Lusine G. geplant – eigentlich. Doch dazu kommt es nicht.
Prozess vor dem LandgerichtFenster in Münchner Grundschule kracht aus Rahmen und klemmt Betreuerin ein
Das Unfallopfer, das bis heute unter den Folgen des Vorfalls leidet, verklagt die Stadt auf Schmerzensgeld. Gutachter stellten Fehler bei der Montage fest – und das in etlichen Klassenzimmern.
Von Patrik Stäbler
