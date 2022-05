Von Johannes Rockstuhl

Worüber Celina Uhl spricht? Über Sex. Über Masturbation. Über Geschlechtskrankheiten. Weil die 26-Jährige die Welt verändern will. Besser machen will. Gerechter. Und dazu gehört nun mal Aufklärung. "Ich habe letztens von einer Frau in meinem Alter gehört, sie wüsste nicht, ob sie als Frau masturbieren darf", sagt Celina Uhl und schüttelt den Kopf. Sie erzählt auch von Müttern, die nicht wissen, wie sie mit ihren Töchtern über die Periode sprechen sollen. Viele Themen würden noch immer vollkommen zu Unrecht tabuisiert werden, findet Celina. Sie will das ändern und hat eine Vision.