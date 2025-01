Als die Frau versuchte, sich zu entfernen, griff der Mann sie an, warf sie zu Boden und würgte sie. Der Vorgang wiederholte sich, nachdem sich die Frau zunächst hatte befreien können. Wieder kam sie los, dieses Mal klingelte sie an der nächstbesten Haustür. Eine Frau ließ sie ein und verständigte die Polizei.

Die traf den Mann zwar nicht mehr in seiner Wohnung an. Zwei Tage später aber, am Dienstag, meldete er sich über einen Rechtsanwalt bei der Kriminalpolizei. Die sucht nun Zeugen des Vorfalls in der Herbergstraße.