Ein Flächenbrand auf der Panzerwiese im Münchner Norden hat am Neujahrsabend zu erheblichem Telefonbetrieb in der Einsatzzentrale der Feuerwehr geführt – und zu einer größeren Löschaktion. Die Einsatzkräfte seien bereits mit ihren Fahrzeugen auf dem Weg zum gemeldeten Brandherd gewesen, als „immer mehr Notrufe“ eingingen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag.