Feldmoching:Bürger sollen Ideen für großen neuen Stadtteil entwickeln

Der Stadtrat treibt die Entwicklung eines großen neuen Stadtteils in Feldmoching voran. In einer Ideenwerkstatt, in der Bürgerinnen und Bürger sowie fünf Planungsteams eine Woche lang zusammenkommen werden, sollen die Pläne um Feldmoching bis hin zur Siedlung Ludwigsfeld im November konkretisiert werden. „So etwas gab es in München noch nie“, schreibt Stadtbaurätin Elisabeth Merk in ihrer Einladung. Der Stadtrat hat dieses neue Format mit der Mehrheit aus Grünen/Rosa Liste, SPD/Volt und Linke/Die Partei auf den Weg gebracht. Damit geht die Stadt einen weiteren Schritt bei den vorbereitenden Untersuchungen für eine sogenannte Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) im Münchner Norden.