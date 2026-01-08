„Ich glaub’, ich bring’ gerade meinen Freund um“, sagte die Frauenstimme am Notruftelefon. Und hätte Iris Z. an jenem Abend des 22. März vergangenen Jahres nicht die 110 gewählt, wäre ihr damaliger Lebensgefährte tatsächlich nicht mehr am Leben. Denn die 37-Jährige zog ihrem Freund zunächst eine Hantelstange dreimal über den Kopf und stach mit einem Küchenmesser auf ihn ein. Warum, unter anderem diese Frage will die 3. Strafkammer am Landgericht München I klären.

Wenn Frauen töten wollen, dann eher leise. Mit Gift beispielsweise. Brutale Gewalttaten hingegen sind so selten, wie weibliche Angeklagte vor dem Münchner Schwurgericht sitzen. Zeitweise wirkt Iris Z. wie ein Häufchen Elend und schluchzt: „Dass ich so etwas einem Menschen antun konnte, es tut mir so leid.“

Über eine Dating-App lernten sich Iris Z. und Walter T. (Name geändert) im Jahr 2023 kennen. „Es war am 5. Dezember 2023“, kommt sofort das genau Datum von der Angeklagten. Sonderlich harmonisch schien die Beziehung nicht zu sein. Bereits nach vier Monaten trennte man sich erstmals, kam wieder zusammen, dann ein erneutes Off-On. „Er war zwanghaft eifersüchtig“, sagt sie. „Sie war unsicher und wollte im Mittelpunkt stehen“, sagt er. „Aber wir konnten nie ohne einander so wirklich“, sagt sie.

Auf sein Drängen hin zog sie im November 2024 in seiner Wohnung in Feldmoching ein. An besagtem Märztag, so schildern es beide vor Gericht, habe man seine Eltern besucht. Er trank einige Biere, hatte laut Staatsanwaltschaft 1,5 Promille Alkohol im Blut. Er sagt, sie habe sich bei dem Besuch vernachlässigt gefühlt und geweint, weil er lange im Zimmer des bettlägerigen Vaters saß und anschließend habe sie nur ständig über ihre Arbeit reden wollen. Sie sagt, er sei daheim ausgerastet, weil sie auf ihr Handy geschaut hatte. „Wenn Streit war“, sagt Iris Z. heute, „dann wegen Kleinigkeiten.“ Die Drohung, dass man die Beziehung beenden wolle, wurde von beiden Seiten nicht nur einmal formuliert.

Diesmal allerdings war offenbar etwas anders. Walter T. erzählt, sie habe ständig darüber geredet, dass etwas in ihrem neuen Job schlecht laufen könne. „Da hat es mir gereicht.“ Er sei ins Schlafzimmer gegangen zum Fernsehen, „ich wollte meine Ruhe haben“. Sie sei nachgekommen und habe weitergeredet. Er sagte: „Das wird der Punkt sein, wo ich Schluss machen werde.“

Erst schlug sie auf den Fernseher, dann auf den Kopf des Opfers ein

Iris Z. stammt aus Franken; Marihuana mit 16 Jahren, dann Speed und Ecstasy und nach der Geburt ihrer Tochter sei sie zehn Jahre lang auf Crystal Meth gewesen, erzählt sie vor Gericht. Um die Sucht zu finanzieren, rutschte sie in die Kriminalität ab, es folgten Haft und Therapie.

Sie habe Angst gehabt, bei einer Trennung obdachlos in einer fremden Stadt zu sein. Sie war zu ihm gezogen – und hatte von seinem Geld gelebt. Dann fiel der Satz: „Wenn Du Schluss machst, bring’ ich Dich um.“ Iris Z. warf seinen Fernseher zu Boden, griff sich eine seiner Hantelstangen aus Eisen mit fast zwei Kilogramm Gewicht, und drosch damit zuerst auf den Fernseher, dann dreimal auf den Kopf ihres Freundes ein. Zwei Monitore und eine Playstation landeten ebenso auf dem Boden, dann steuerte Iris Z. die Küche an.

Sie griff sich ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern und stach damit auf den unteren Rücken und das Schulterblatt von Walter T. ein. Der flüchtete ins Schlafzimmer und hielt die Türe zu, Iris Z. hämmerte dagegen. „Ich dachte, sie bringt mich jetzt um“, sagt er vor Gericht. Er habe versucht, beruhigend auf sie einzureden. Dann hörte er, wie sie mit dem Notruf telefonierte.

Walter T. wurde in einer Klinik sofort operiert. „Ohne medizinische Versorgung der Stichverletzungen wäre der Geschädigte zeitnah verblutet“, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Seit dem Angriff hinke er ein bisschen, erklärt T. Und wenn Fremde hinter ihm stehen, dann spüre er „so ein Unbehagen“ und fühle sich unsicher.

Iris Z. ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legt zwar eine Tötungsabsicht zugrunde, jedoch habe Z. die Tat nicht vollendet und den Notruf gewählt.

Bei einer Verurteilung wolle sie im Gefängnis eine Ausbildung zur Köchin machen, erzählt die Angeklagte. „Und wenn ich die schaffe und entlassen werde, möchte ich nach Hause und für meine Tochter da sein.“ Die Kammer hat noch vier Verhandlungstage angesetzt.