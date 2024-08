Ein Großbrand in einem Stahl- und Galvanikbetrieb hat in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Feldmoching geführt. Die Brandmeldeanlage der Lagerhalle hatte den Alarm ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, waren Teile der Produktionsstätte in Vollbrand, die Flammen griffen auf das Dach der Halle über und breiteten sich aus. Auch eine Gasleitung hatte Feuer gefangen, die Gaswache wurde alarmiert.