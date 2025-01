Bei einem Unfall in der Nacht zum Freitag ist in Feldmoching ein 23-jähriger Autofahrer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Gegen 23.30 Uhr sah eine Polizeistreife in der Lerchenauer Straße einen BMW 320i ohne Kennzeichen. Die Beamten wollten das Fahrzeug anhalten, der Fahrer beschleunigte aber stark, um sich der Kontrolle zu entziehen.