Von Dirk Wagner, München

Detailansicht öffnen Das Ambiente stimmt, jetzt muss nur die Corona-Lage die Veranstaltungen im Feierwerk-Biergarten auch erlauben. (Foto: Dirk Holub)

Als das Gelände hinterm Feierwerk noch nicht bebaut war, fand dort seit 1986 jedes Jahr das vielleicht schönste Sommerfest der Stadt statt. Mit Biergarten, Essensständen, Kleinkunst und jeder Menge Live-Musik. Weil zudem auch Angebote für Kinder gemacht wurden, taugte diese Veranstaltung zum freien Eintritt ebenso für den Familienausflug als auch als einwöchige Marathonparty, zu der das Ambiente dank der Plantschbecken und Strandkörbe ebenso lockte wie das spannende Live-Programm. Seit 2003 dort das letzte Feierwerk-Sommerfest stattgefunden hatte, versuchten kleinere Veranstaltungen jenes Fest zu ersetzen. Auch der jetzige Biergarten des Feierwerks mit seinem Kulturprogramm und DJ-Sets könnte ein solcher Ersatz sein.

Vor allem aber ist er ein corona-taugliches Angebot des Feierwerks, das - wie andere Veranstalter auch - derzeit nur unter besonderen Auflagen überhaupt Konzerte anbieten darf. Schließlich gilt es noch immer, mögliche Infektionsgefahren in der Pandemie zu vermeiden. Da solche Infektionsgefahren in Konzerten scheinbar höher sind als in Fußballstadien, wo sich während der Europameisterschaft mal eben so 14 000 Fans und mehr tummeln, umarmen und busseln durften, sind aktuell in der Kranhalle des Feierwerks statt 250 Zuschauer nur 38 zugelassen. Weil nämlich nicht jede Band für einen akustischen Gig im Biergarten taugt, können in der Kranhalle - noch dazu vor Regen geschützt - E-Gitarren aufheulen und Schlagzeuge scheppern, ohne gleich die Nachbarn zu stören.

"Weniger Tickets, die verkauft werden dürfen, bedeuten schließlich auch weniger Einnahmen"

Vor allem aber die wenigen zugelassenen Zuschauer stellen Veranstalter vor ein Problem, wie Jakob Kolbinger, der Veranstaltungsleiter des Feierwerks, weiß: "Selbst wenn die Band umsonst spielen würde, was wir ja nicht wollen, würden wir allein schon die Personalkosten für einen Abend nicht reinkriegen. Weniger Tickets, die verkauft werden dürfen, bedeuten schließlich auch weniger Einnahmen, und weniger Gäste bedeuten zudem weniger Umsatz an der Bar." Trotzdem bräuchte es schon für den ganz normalen Biergarten-Betrieb zusätzliche Mitarbeiter, etwa für den Check-in, wo die Gäste nachweisen müssen, dass sie entweder doppelt geimpft sind oder einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen können. "Dann brauchen wir noch Leute, die darauf achten, dass die Gäste auch während der Veranstaltung die Corona-Regeln einhalten. Im Biergarten vergessen viele zum Beispiel, ihre Masken wieder aufzusetzen, wenn sie den Sitzplatz verlassen", sagt Kolbinger und fasst die gesamte Misere zusammen: "Mehr Kosten und weniger Umsatz."

Dem Feierwerk würde jede Veranstaltung trotz städtischer und staatlicher Förderungen mehr Kosten verursachen als Einnahmen einbringen. Darum finden auch nur drei Veranstaltungen pro Woche statt, obwohl der Bedarf höher ist. Für diesen Mittwoch war in der Kranhalle das inklusive Theater Apropos geplant, wegen der schlechten Wetterprognose wurde die Veranstaltung allerdings verschoben. Was zunächst als Projekt gedacht war, in dem sich Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, ohne therapeutischen Anspruch begegnen, hat sich nach mehreren Inszenierungen als bewährtes Inklusion-Theater behauptet, das aus einer Initiative von Ariadne e.V. hervorging, einem gemeinnützigen Verein zur Hilfe für Alterskranke und seelisch Kranke.

In der Kranhalle kombiniert das Theater Apropos Ausschnitte aus seinem neuen Stück "Nehmen Sie die Versuchspille" mit einem literarisch-musikalischen Abend von Klassik bis Hip Hop. Gleichzeitig findet im Feierwerk Außenbereich eine Open-Air-Kunstausstellung mit ausgewählten Arbeiten des "Offenen Ateliers" von Ariadne e.V. statt. Zumal sich das Publikum derzeit angesichts drohender Absagen wegen neuer Infektionen mehr auf kurzfristig angesetzte Konzerttermine verlässt, werden die Veranstaltungen im Biergarten des Feierwerks und der Kranhalle nur wenige Tage zuvor auf der Homepage angekündigt.

Gleichzeitig sind Kolbinger und sein Team damit beschäftigt, größere Konzerte für bessere Zeiten vorzubereiten. Mittlerweile habe er schon einige Konzerte zum fünften Mal verschoben, sagt Kolbinger, und befürchtet, dass, wenn nächstes Jahr hoffentlich alle Konzerte stattfinden dürfen, die Veranstalter mit weiteren Einbußen rechnen müssen, diesmal wegen des Überangebots, das nicht ausreichend viele Besucher finden kann. "Ein Nischenprogramm, das hundert Leute zieht, wird diese hundert nicht mehrmals in der Woche bekommen. Außerdem werden dann auch noch parallel interessante Programme angeboten", sagt Kolbinger.

Ariadne e.V. und Theater Apropos, Mittwoch, 21. Juli, Feierwerk, Hansastr. 39, Beginn 18 Uhr. Eintritt ist frei. Um Anmeldung per Mail an anmeldung@feierwerk.de wird gebeten.