Auch die Freizeitstätten des Feierwerk-Vereins können nun wieder ihre Türen öffnen. So findet in der Funkstation im Domagkpark von Mittwoch, 17. Juni, an wieder das Morgenfitness- und Feierabendsportprogramm für Erwachsene statt, und auch das Familiencafé startet voraussichtlich Ende Juni wieder. Kinder und Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren können sich noch für Dienstag, 9. Juni, im Mini-Sportcamp, welches außerhalb der Funkstation stattfindet, anmelden. Auch das über die Zeit der Schließung etablierte Online-Programm findet teilweise noch parallel statt. Zusätzliche Angaben sind auf funkstation.feierwerk.de zu finden. Weitere Informationen, beispielsweise zum geplanten Offline-Angebot, wie auch zu dem noch bestehenden Online-Angebot an der Südpolstation in Neuperlach, dem Trafixx in Obersendling oder dem Tatz in Sendling-Westpark bieten die Webseiten der jeweiligen Einrichtungen.