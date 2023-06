Die Sportfreunde Stiller spielten hier ihr erstes München-Konzert, aber auch Künstler wie Cro, James Blunt oder die White Stripes: Vor 40 Jahren wurde das Feierwerk gegründet, um die Musikszene zu fördern. Eine Erfolgsgeschichte, die heute so nicht möglich wäre.

Von Michael Bremmer

Wer erstmals auf das Gelände des Feierwerks kommt, findet an der Abzweigung einen Wegweiser. Acht kleine Holzschilder, die zu den unterschiedlichen Konzerthallen führen, aber auch zum Skateplatz oder zur Galerie im Farbenladen. Es ist einiges entstanden in den 40 Jahren, die das Feierwerk nun existiert - und von Anfang an ging es um das Entdecken.