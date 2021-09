Wer sich noch nicht in den Innenraum eines Clubs begeben will, kann stattdessen bei der Pop-Up-Stage unter freiem Himmel tanzen und feiern. Denn die mobile Jugendkulturbühne des Kreisjugendrings tourt wieder durch ganz München. Den Auftakt gestaltet das Laimer Jugendzentrum an der Von-der-Pfordten-Straße 59 am Samstag, 18. September. Den Tag eröffnet von 15 Uhr an Loomit mit einem Graffiti-Workshop. Eine Stunde später zeigt Simon Graupner alias "Shelter Boy" beim Skateboard-Workshop Tricks mit dem Board. Sängerin und Tänzerin Edite Domingos bietet von 18 Uhr an einen Tanz-Workshop mit RnB- und Hip-Hop-Dances. Das Bühnenprogramm eröffnet die Singer-Songwriterin Sofia Lainovic von 18.30 Uhr an. Um 19.30 Uhr ertönt dann Indie-Rock und Dreampop von "Shelter Boy". Eine Anmeldung ist per E-Mail an das.laimer@kjr-m.de notwendig.

Der nächste Halt in der Pop-Up-Stage-Tour ist am Freitag, 1. Oktober, im Freizeittreff Freimann an der Burmesterstraße 27. Musikalisch werden den Tag Full Detergent, Gündalein & Rilla sowie Keno von Moop Mama begleiten. Tanz- und Rap-Workshops gibt es von 15 Uhr an. Eine Anmeldung ist per E-Mail an fzt.freimann@kjr-m.de notwendig. Am Samstag, 2. Oktober, zieht die mobile Bühne an den Abenteuerspielplatz Neuhausen, Hanebergstraße 14. Anmeldung ist per E-Mail an asp.neuhausen@kjr-m.de möglich. Der letzte Tag des Projekts ist am Freitag, 15. Oktober, im Come In am Rudolf-Vogel-Bogen 4. Eine Anmeldung ist per E-Mail an come.in@kjr-m.de möglich. Das Programm wird online unter popupstage.kjr-blog.de veröffentlicht. Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Pop-Up-Stage ist kostenlos. Es gilt die 3G-Regel.