Von Anna Hoben

Menschen gehen gern dorthin, wo viele andere Menschen sind. Ein Dilemma in der Pandemie, in der größere Ansammlungen gemieden werden sollten. Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat deshalb ein Pilotprojekt mit sogenannten Füllstandsanzeigen für die Hotspots Gärtnerplatz, Gerner Brücke und Wedekindplatz. Dabei zählten der Kommunale Außendienst (KAD) sowie das Allparteiliche Konfliktmanagement in München (Akim) an Wochenenden und vor Feiertagen das Personenaufkommen an diesen Orten. Die Ergebnisse wurden in Form einer Ampel auf der Homepage der Stadt dargestellt. Grün bedeutete: noch reichlich Platz. Rot: Vorsicht, überfüllt.

An diesem Mittwoch legt das städtische IT-Referat im Stadtrat erste Zahlen vor. Insgesamt gab es demnach von Mai bis Anfang Oktober 308 Kontrollen, davon 254 am Gärtnerplatz, 42 am Wedekindplatz und zwölf an der Gerner Brücke. Für den Gärtnerplatz ergab die Auswertung, dass fast immer die grüne Ampelphase herrschte (247 Mal). Nur fünfmal sahen die Kontrolleure Rot. Mehr als eine halbe Million Mal riefen die Münchnerinnen und Münchner die Informationen im Internet ab. Die höchste Zugriffszahl wurde an einem Tag im Juni erreicht, mit fast 20 000.

Die Kontrolleure verweisen auf den erheblichen Aufwand

Für die Fraktion SPD/Volt ein Erfolg: Die Füllstandsanzeigen hätten sich bewährt, sagt Lena Odell, kinder- und jugendpolitische Sprecherin. Sie spricht von einer kleinen Maßnahme mit großer Wirkung. Die Verwaltung sieht das Projekt zum Teil nicht ganz so euphorisch. Der im Kreisverwaltungsreferat angesiedelte KAD signalisierte, dass der Aufwand für die Kontrollen am Gärtnerplatz "nicht unerheblich" gewesen sei. Sozialreferentin Dorothee Schiwy findet, dass der erzielte Effekt nicht im Verhältnis zum Aufwand stehe.

Das IT-Referat will nun die technische Lösung in diesem Jahr zumindest noch vorhalten und schlägt vor, abhängig von den Corona-Entwicklungen erst im Frühjahr eine Entscheidung zur künftigen Nutzung zu treffen. Es sei gut, dass es das Projekt gegeben habe und dass die Ampeln weiter genutzt werden könnten, sagt Judith Greif, Koordinatorin der Grünen/Rosa Liste im IT-Ausschuss. Für eine "Riesen-Erfolgsstory" halte man die Füllstandsanzeigen jedoch nicht. Es sei keine wirklich technische Lösung gewesen, habe aber eben auch innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden müssen.