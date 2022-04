Der FC Bayern München weitet sein Engagement für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aus. Der Verein will mit dem Sozialreferat der Stadt zusammenarbeiten, um Geflüchteten mit Behinderung "eine feste Bleibe und Zuwendung zu bieten", teilte der Fußball-Bundesligist mit. Das gemeinsame Wohnprojekt sieht vor, dass der deutsche Rekordmeister die Mietkosten für zunächst zwei Jahre garantiert. Das Sozialreferat organisiert den Ablauf des Projekts sowie die Integration und Betreuung der etwa 15 Personen. "Die FC Bayern München AG und der FC Bayern Hilfe e.V. finanzieren die Kosten für das Mietprojekt in Höhe von mehr als 200 000 Euro zu gleichen Teilen", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich erfreut: "Gemeinsam mit unserem städtischen Sozialreferat können wir den Menschen mit Behinderung so eine längerfristige Perspektive bei uns anbieten."

Außerdem startet der FC Bayern das Sportprogramm "We move together", das geflüchteten Kindern und Jugendlichen helfen soll. Diese können vom 26. April an kostenlos auf dem Bayern-Campus Sport treiben. Dienstags, Mittwochs und Donnerstags sollen Kinder im Alter von etwa zehn Jahren an und Jugendliche in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr etwa Fußball, Basketball, Handball oder Tischtennis spielen können. Die Betreuung übernehmen laut FC Bayern Trainerinnen und Trainer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis. Anmeldungen und Informationen per E-Mail unter wemovetogether@fcbayern.com.