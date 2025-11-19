Ein Dutzend Mal ist eine Grundstücksmauer am Luitpoldpark in Schwabing seit Mai dieses Jahres schon vollgeschmiert worden – offensichtlich immer von rivalisierenden Fans der beiden Münchner Fußballvereine FC Bayern und TSV 1860. Jedenfalls war immer ein Graffito mit Bezug zu dem einen Klub durch eins mit Bezug zum anderen übersprüht worden. Beim 13. Mal wurden nun zwei Tatverdächtige geschnappt.

Einer Frau waren in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.45 Uhr zwei dunkel gekleidete Gestalten aufgefallen, die sich in Richtung Luitpoldpark bewegten. Die von ihr verständigten Polizeibeamten stellten zunächst ein neues, etwa 15 mal zwei Meter großes Graffito an der bekannten Mauer in der Borschtallee fest. Aufschrift: „FCB – das ist unser Viertel“.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Polizisten zwei Verdächtige vorläufig fest und mit auf ihr Revier – einen 19- und einen 20-Jährigen, beide aus München. Sie wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt. Das Kommissariat 23 ermittelt nun, ob sie für weitere unerlaubte Markierungen ihres vermeintlichen Reviers verantwortlich sind.